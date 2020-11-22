السجن سنة وغرامة 45 ألفاً عقوبة نشر صور عناصر الأمن في فرنسا

المصدر: د ب أ

تظاهر آلاف الأشخاص في فرنسا احتجاجاً على قانون أمني مزمع، أمس، حيث انطلقت احتجاجات في مدن باريس وليل ومونبلييه.

وينص مشروع القانون، الذي أقرته الجمعية الوطنية جزئياً في قراءة أولى مساء الجمعة، على عقوبة لنشر صور قوات الأمن.

وجاءت الاحتجاجات بناء على دعوة من جمعيات الصحفيين ومنظمات لحقوق الإنسان.

وأعربت تلك الهيئات عن مخاوفها فيما يتعلق بإمكانية تدخل واسع في حرية الصحافة.

ومن المتوقع التصويت نهائياً على تلك الخطط أوائل الأسبوع المقبل.

وإذا تم تمرير القانون الجديد، فإن نشر صور عناصر الأمن أثناء العمل بهدف الإضرار بالسلامة البدنية أو العقلية لعناصر الشرطة يمكن أن يعاقب مرتكبه بالسجن مدةً تصل إلى سنة واحدة وغرامة قدرها 45 ألف يورو (53 ألفاً و400 دولار).

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