مقتل 3 في باراغواي بعد خطف نائب الرئيس الأسبق

المصدر: د ب أ

قُتل ثلاثة متمردين مشتبه فيهم بالرصاص بينما تم نشر قوات أمن شمالي باراغواي، عقب اختطاف نائب الرئيس الأسبق أوسكار دينيس.

وقُتل هؤلاء الأشخاص بالقرب من سيروج وازو في مناوشات مع وحدة خاصة من القوات المسلحة والشرطة، حسبما أعلنت السلطات أمس.

وتوجه ممثلون للادعاء إلى المنطقة لتحديد هوية القتلى.

وفي مطلع سبتمبر، اختطف مقاتلون من منظمة حركة شعب باراغواي المتمردة دينيس وعاملاً من مزرعته بالقرب من قرية بيلا فيستا نورتي على الحدود مع البرازيل.

وتم إطلاق سراح العامل بعد ذلك، لكن لم يظهر أثر لنائب الرئيس الأسبق.

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