فرانسيسكو ساغاستي يؤدي اليمين رئيسا لبيرو

المصدر: د ب أ

أدى البرلماني فرانسيسكو ساغاستي اليمين الدستورية، الثلاثاء، رئيسا لبيرو، ليصبح بذلك ثالث رئيس للبلاد في غضون أسبوع.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السياسي المنتمي ليمين الوسط /76 عاما/ قال إنه سيقوم بتعيين حكومة "تعددية من أوسع طيف ممكن"، وستضم أفرادا من حكومة الرئيس السابق مارتن فيزكارا.

وانزلقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في فوضى سياسية يوم الاثنين من الأسبوع الماضي عندما تم عزل فيزكارا بتهمة الفساد وحل محله الرئيس المؤقت مانويل ميرينو، الذي استقال بعد ذلك بعد احتجاجات على عزل فيزكارا.

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