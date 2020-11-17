لأول مرة منذ بداية الجائحة.. روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا

المصدر: وام

سجلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية ارتفاعا كبيرا وقفزة غير مسبوقة في عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد ما يمثل أعلى حصيلة وفيات يومية ولأول مرة منذ بداية الجائحة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 442 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس 303 ليبلغ العدد الاجمالي للوفيات 33931 حالة، فيما تم رصد 22410 إصابات جديدة بالوباء، مقابل 22778 إصابة في اليوم السابق ما يمثل تراجعا وانخفاضا ملموسا في عدد الاصابات اليومية لتبلغ الحصيلة النهائية مليونا و971 ألفا و13 إصابة، مع تماثل 22055 مريضا للشفاء منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و475 ألفا و904 أشخاص.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، وقف وتعليق عمل كل المتاحف الفدرالية التابعة للوزارة وإقامة المعارض والفعاليات الثقافية والترفيهية على خلفية تفاقم أزمة فيروس كورونا اعتبارا من 16 نوفمبر ولغاية 15 يناير المقبل.

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