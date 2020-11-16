إيران تفرض حظرا على التنقل بين المدن لاحتواء كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه سيتم بدءا من السبت القادم فرض حظر على التنقل بين مدن البلاد، في إطار السعي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال ربيعي، إن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قررت فرض إجراءات تعطيل واسعة في المدن وحظر التنقل بين مدينة وأخرى.

وأوضح أن خطة التعطيل الواسع تشمل مئة مدينة في أنحاء البلاد، وتستثني المنتجين والموفرين للسلع والمنتجات الضروية.

وتسجل إيران منذ فترة أعدادا قياسية لكل من الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 459 حالة وفاة و 12543 إصابة جديدة بكورونا، وكانت هذه هي أكبر حصيلة يومية للإصابات تسجلها إيران منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وسجلت البلاد إجمالا أكثر من 762 ألف إصابة بكوورونا وأكثر من 41 ألف وفاة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

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