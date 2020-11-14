فيديو.. ترامب يشارك في مظاهرة مؤيدة له في واشنطن

المصدر: د ب أ

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (السبت)، في مظاهرة مؤيدة له، نظمها الآلاف من أنصاره في واشنطن.

ولم يغادر "ترامب" السيارة التي مرت وسط الحشد المتجمع في شارع بنسلفانيا، ضمن الموكب الرئاسي.

ولوح الرئيس الأمريكي لمؤيديه مبتسماً من خلف زجاج السيارة.

ودعا أنصار "ترامب" لمسرة مليونية في واشنطن، ومظاهرات في مدن أخرى، دعماً له في تشككه في نتائج الانتخابات، التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وردد أنصار "ترامب" شعارات مؤيدة له منها، شعار حملته "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا"، وحملوا أعلامًا عليها اسمه.

واقتصرت الزيارة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمظاهرة نظمها مؤيدوه في واشنطن على دورة واحدة قام بها وهو داخل سيارة مدرعة اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو كيف لوح ترامب لأنصاره من داخل السيارة.

وتجمع أنصار ترامب في ساحة الحرية بالقرب من البيت الأبيض وهتفوا قائلين: "أربع سنوات أخرى!"، و "نريد ترامب!".

وتوجه ترامب في أعقاب ذلك إلى نادي الجولف الخاص به.

وكانت عدة مظاهرات نظمت اليوم السبت من قبل مؤيدي ترامب حيث وصل صباح اليوم عدة مئات إلى مركز المدينة.

وكان ترامب كتب على موقع تويتر أمس: "يمكنني أن أحاول المرور عليهم وتحيتهم".

وما يزال ترامب يرفض الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وبدلا من ذلك يشير ترامب دون دليل إلى وقوع عمليات تزوير في عملية الانتخابات.

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