أرمينيا وأذربيجان تتبادلان جثامين الجنود خلال وقف إطلاق النار

المصدر: د ب أ

تبادلت أرمينيا وأذربيجان اليوم السبت جثامين عدد من الجنود القتلى عقب وصول القوات الروسية للإشراف على وقف إطلاق النار في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها بين الدولتين الجارتين.

وسلمت أذربيجان لأرمينيا عددا غير محدد من جثامين الجنود الذين قتلوا خلال الاشتباكات بشأن بلدة شوشي ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقد استولت أذربيجان على المدينة التي تعرف في البلاد باسم شوشا، بحسب وزارة دفاع في البلاد.

وفي المقابل، سلمت أرمينيا جثامين ستة جنود لأذربيجان.

وتم الاتفاق على تبادل الجثامين مطلع الأسبوع في إطار اتفاق إنهاء القتال.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة الأرمينية عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إن الطب الشرعي فحص أكثر من 2300 من الجثامين، بينها تلك التي لم يتم تحديد هويتها. ولم يتضح بعد عدد المدنيين الذين قضوا جراء القتال.

وبحسب أحدث الأرقام من السلطات في ناجورنو كاراباخ، بلغت حصيلة الجنود الذين قُتلوا 1383. ولم يقدم الجيش الأذربيجاني حتى الآن معلومات بشأن الخسائر في صفوفه.

ووقعت روسيا وأرمينيا وأذربيجان اتفاقا أوائل الأسبوع الجاري لإنهاء القتال الدامي الذي استمر ستة أسابيع بين الجمهوريتين السوفيتين سابقا بشأن المنطقة المتنازع عليها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز