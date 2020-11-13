ألمانيا تسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا

المصدر: د ب أ

سجلت ألمانيا مجددا مستوى قياسيا في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الجمعة أن مكاتب الصحة في أنحاء البلاد سجلت 23 ألفا و542 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان المعهد سجل يوم السبت الماضي 23 ألفا و399 إصابة، ليتخطى عدد الإصابات اليومية بذلك 20 ألفا لأول مرة منذ بدء الجائحة في ألمانيا.

ومقارنة بأمس الخميس، ارتفع عدد الإصابات بواقع 1700 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بدء الجائحة 751 ألفا و95 حالة، وبلغت الوفيات 12 ألفا وحالتين، بزيادة قدرها 218 وفاة مقارنة بأمس الجمعة. وكان المعهد سجل أمس الخميس 215 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

ويقدر المعهد عدد المتعافين حاليا بنحو 481 ألفا و700 حالة.

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