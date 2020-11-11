بيونتيك وفايزر تبرمان اتفاقيات لتوريد 750 مليون جرعة من لقاح كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية للمستحضرات الدوائية اليوم الثلاثاء أنها أبرمت وشريكتها شركة فايز الأمريكية اتفاقات مع العديد من الدول والاتحاد الأوروبي لتوريد 570 مليون جرعة في العام الحالي والعام المقبل، من لقاح كورونا الذي تعمل الشركتان على تطويره.

وذكرت الشركة التي يقع مقرها في مدينة ماينتس غربي ألمانيا أن كل الاتفاقات مرهونة بالنجاح الإكلينيكي للقاح وحصوله على تصريح.

وكانت بيونتيك أعلنت في وقت سابق عن نتائج مرحلية مشجعة بشأن فعالية اللقاح وصرحت بأن من المرجح أن تتقدم بالمشاركة مع فايزر اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل بطلب لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على تصريح بتداول اللقاح.

وأوضحت بيونتيك أنه إلى جانب الاتحاد الأوروبي، فإنها أبرمت بالمشاركة مع فايزر اتفاقات توريد مع الولايات المتحدة وكندا واليابان.

وفي إشارة إلى النتائج المرحلية التي توصلت إليها الشركتان والتي أوضحت أن اللقاح سيوفر فعالية في مكافحة كورونا بنسبة تزيد عن 90%، قال اوجور ساهين، الرئيس التنفيذي لبيونتيك وأحد مؤسسيها، صباح اليوم إن ما حدث "نقطة تحول سواء لشركتنا أو الابتكار في المجال العلمي، وهذه البيانات تقربنا خطوة من حل محتمل للجائحة العالمية الراهنة".

واستنادا إلى توقعات التوريد، قالت بيونتيك إنها تتوقع تسليم ما يصل إلى 500 جرعة من اللقاح في هذا العام، وأن تنتج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في العام المقبل.

ويضطلع مصنع الشركة في مدينة ماربورج شرقي ألمانيا بدور مهم في الإنتاج، وكانت بيونتيك أتمت صفقة الاستحواذ على هذا المصنع من شركة نوفارتيس السويسرية في الشهر الماضي.

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