إيطاليا تفرض قيودا جديدة للسيطرة على كورونا

المصدر: د ب أ

قررت السلطات الإيطالية تنفيذ ضوابط أكثر صرامة في العديد من مناطق البلاد اعتبارًا من يوم غد الأربعاء فى الوقت الذى تكافح فيه البلاد لاحتواء جائحة فيروس كورونا الآخذ فى الانتشار، حيث بلغ عدد الوفيات اليومية 580 حالة.

وقال اليوم الثلاثاء وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا إن خمس مناطق هى أبروتسو وبازيليكاتا وليجوريا وتوسكانا وأومبريا قد أعيد تصنيفها على أنها مناطق "برتقالية" وخضعت لقواعد أكثر صرامة لمكافحة الفيروسات.

وتشمل القيود الجديدة حظر السفر إلى داخل وخارج هذه المناطق "البرتقالية" وبين المدن داخلها، مع استثناءات من بينها أسباب تتعلق بالعمل أو الصحة.

وتم إغلاق الحانات والمطاعم أيضًا، باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وتسليم الوجبات الجاهزة.

وكانت إيطاليا قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن ارتفاع معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا إلى 580، وهو أعلى رقم تصل إليه منذ منتصف شهر أبريل، ليرتفع المعدل الجديد عما تم تسجيله في الأيام السبعة السابقة وتراوح مداه ما بين 330 إلى 450 حالة وفاة.

وبلغ عدد الإصابات اليومية 35098 حالة مقارنة برقم أقل من المعدل السائد والبالغ حوالي 25000 حالة والذى تم تسجيله أمس الاثنين، وجاء نتيجة لانخفاض عدد الاختبارات في عطلات نهاية الأسبوع.

ويقترب العدد الإجمالي للعدوى بالفيروس من المليون، حيث بلغ حاليا 995463 حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 42330، وفقًا لوزارة الصحة ووكالة الحماية المدنية في إيطاليا.

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