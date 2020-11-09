كشف الحالة الصحية لرئيس وزراء السويد

المصدر: د ب أ

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، اليوم، أن لوفين المصاب بمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا أنهى عزلته الذاتية.

وكتب لوفين، الأسبوع الماضي، في منشور على فيسبوك، أنه وزوجته أولا كانا في عزلة ذاتية، وكان يعمل عن بعد إثر علمه أن شخصاً من المحيطين به كان مخالطاً بشكل وثيق لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث، في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم، إن لوفين تمكن من العودة إلى العمل بناء على نصيحة طبيبه ونتيجة الاختبار السلبية، كما جاءت نتيجة اختبار زوجة رئيس الوزراء سلبية.

وقال لوفين، في منشوره، إن الحادث كان بمنزلة تذكير بضرورة توخي الحيطة والاستجابة للتوصيات الصادرة عن السلطات الصحية لوقف انتشار الفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لوفين قوله أمس: "أشعر بأنني بحالة جيدة"، مضيفاً: "ليس لدي أعراض".

وتُظهر أحدث الأرقام أن الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 10.3 ملايين نسمة، سجلت نحو 146400 إصابة و6022 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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