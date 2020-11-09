بعد نجاح لقاح كورونا الأمريكي.. روسيا تعلن تجاوز فعالية لقاحها نسبة 90%

المصدر: رويترز

أعلنت ممثلة لوزارة الصحة الروسية، اليوم، أن لقاح (سبوتنك في) الروسي المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة تزيد على 90 في المئة، مستشهدةً ببيانات تم جمعها بعد تطعيم مواطنين به وليست نتاج تجربة جارية.

يأتي ذلك بعد إعلان شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية وشريكتها شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، في بيان اليوم، أن لقاحهما التجريبي للوقاية من مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90 في المئة.

وقالت أوكسانا درابكينا، وهي مديرة معهد بحثي تابع لوزارة الصحة، في بيان: "نحن مسؤولون عن مراقبة فعالية اللقاح سبوتنك في وسط المواطنين الذين تلقوا جرعات منه في إطار برنامج التطعيم الجماعي".

وأضافت: "فعاليته تفوق 90 في المئة استناداً إلى ملاحظاتنا. وبالنسبة إلى ظهور لقاح آخر فعال.. فهذه أنباء طيبة للجميع".

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