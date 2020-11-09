وزير الخارجية الألماني لا يرى أي فرصة أمام ترامب

المصدر: د ب أ

لا يرى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أي فرصة أخرى أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبطال عدم فوزه في الانتخابات بالوسائل القانونية.

وقال ماس في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية مساء أمس الأحد: "ما سيأتي بعد ذلك هو عاقبة غير سارة. هذا لن يغير نتيجة الانتخابات.. سيكون جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة ونتطلع إلى التعاون معه".

يُذكر أن بايدن حقق أول أمس السبت عقب أربعة أيام من الانتخابات تقدما لا يمكن اللحاق به في فرز الأصوات. ومع ذلك، اتخذ الرئيس الحالي ترامب إجراءات قانونية في عدة ولايات ضد النتائج أو مواصلة الفرز للأصوات المدلى بها.



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