فوز بايدن يعزز آمال طالبي اللجوء بحدوث تغيير في السياسة

المصدر: رويترز

انتشرت الأخبار والاحتفالات بفوز جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض بين تجمعات طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل من تيخوانا إلى ماتاموروس على بعد أكثر من 1500 ميل على طول الحدود الأمريكية المكسيكية يوم السبت.

وأعلنت شبكات التلفزيون الكبرى فوز نائب الرئيس الديمقراطي السابق يوم السبت حتى مع إقامة الرئيس دونالد ترامب دعاوى قضائية ، زاعما حدوث تلاعب دون تقديم أدلة وقال إن السباق "بعيد عن الانتهاء".

وتفجرت الهتافات في مخيم ماتاموروس للاجئين وبين الكوبيين في سيوداد خواريز في انعكاس لتجدد الأمل في أن الرئيس المقبل سوف يرفع الحظر الفعلي عن اللجوء في الولايات المتحدة.

وهتف الكوبيون في سيوداد خواريز الواقعة في الجانب الآخر من الحدود من إل باسو بولاية تكساس "لا ترامب بعد الآن".

وأجبرت سياسة ترامب التي مفادها "ابقوا في المكسيك" أكثر من 66 ألف مهاجر على الانتظار في المكسيك في الوقت الذي تنظر فيه المحاكم الأمريكية طلباتهم للجوء.

وطوال أسبوع حبس طالبو اللجوء أنفاسهم وسط انتخابات قال الكثيرون إنها ستحدد مستقبلهم.

وناشد البعض أقاربهم في الولايات المتحدة الخروج للتصويت ضد ترامب.

وقضى العشرات في مخيم ماتاموروس المترامي الأطراف ليلة الانتخابات يصلون من أجل فوز بايدن أو يتجمعون حول محطة شحن المخيم ملتصقين بهواتفهم.

ووضع صف من البالونات المعدنية اللامعة التي كتب عليها "وداعا ترامب" في المخيم يوم الجمعة. ويوم السبت ، وصلت الأخبار التي كان الكثيرون ينتظرونها أخيرا.

وقال دايرون إليسوندو، وهو كوبي يعمل طبيبا في مخيم ماتاموروس، وهو مخيم مؤقت مترامي الأطراف أصبح رمزا لحملة إدارة ترامب على الهجرة "سنحتفل جميعًا اليوم. "الجميع سعداء للغاية".

لكن بالنسبة لكثيرين جاء الاحتفال بسؤال ألا وهو هل سينفذ بايدن فعلا الوعود الداعمة للمهاجرين التي أعلنها خلال حملته الانتخابية؟.

وقال طالب لجوء كوبي "قال (بايدن) كلمات جميلة كثيرة عن المهاجرين لذلك أعتقد أنه يجب عليه إكمال كل ما وعدنا به".

ووعد بايدن بإنهاء كثير من سياسات ترامب ، بما في ذلك برنامج "ابقوا في المكسيك" ، على الرغم من عدم وجود تفاصيل تذكر حتى الآن حول كيفية القيام بذلك.

ويقول خبراء الهجرة إنه قد يكون من الصعب على الرئيس القادم تفكيك سلسلة ترامب من السياسات والقيود المتداخلة.

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