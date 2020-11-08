كوبا تستعد للعاصفة إيتا بعد مقتل العشرات في أمريكا الوسطى

المصدر: رويترز

بدأ مئات الآلاف من الكوبيين إخلاء منازلهم، أمس، مع اقتراب العاصفة الاستوائية إيتا من الساحل الجنوبي لكوبا، ما يهدد بهطول أمطار غزيرة وفيضانات بعد مقتل العشرات في أمريكا الوسطى.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في كوبا وصول العاصفة إلى اليابسة في وسط كوبا خلال الليل، محذراً من رياح تتراوح سرعتها بين 90 و110 كيلومترات في الساعة وعاصفة وفيضانات ساحلية عارمة.

وقالت السلطات الكوبية إن المزارعين ينقلون مواشيهم إلى مواقع آمنة، ويحصدون أكبر قدر ممكن من المحاصيل قبل هبوب العاصفة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع هبوب رياح مدارية تماثل قوة العاصفة، اليوم، على فلوريدا كيز ومناطق من جنوب ولاية فلوريدا.

وأضاف أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي أيضاً إلى حدوث فيضانات مفاجئة هناك.

واجتاحت إيتا، التي تعد واحدة من أعنف العواصف التي شهدتها أمريكا الوسطى منذ سنوات، نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة يوم الثلاثاء، مثيرة رياحاً بلغت سرعتها 241 كيلومتراً في الساعة، قبل أن تضعف إلى منخفض استوائي مع تحركها إلى الداخل وإلى هندوراس وبليز المجاورتين.

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