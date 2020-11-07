إصابات كورونا في بريطانيا تصل إلى 1.15 مليون والوفيات 48 ألفا و565

المصدر: د ب أ

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى نحو 15ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس، وصل إلى 4 48 ألفا و565 حالة، وتعافي من المرض 2951 مصابا حتى صباح اليوم.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 40 أسبوعا.

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