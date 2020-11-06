إيطاليا تسجل 37809 إصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 37809 إصابات و446 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد أرتفع ليبلغ 40638 حالة وفاة، فيما أصبحت أعداد الإصابات بالوباء حوالي 862681 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض.

وأكدت الوزارة، على أن منطقة "لومباردي" الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية لإيطاليا، لا تزال المنطقة الأكثر تضررا، حيث سجلت 9934 حالة جديدة اليوم الجمعة، مقابل 8822 يوم "الخميس".

وحلت منطقة "بيدمونت" المجاورة كثاني أكثر المناطق تضررا في البلاد، حيث سجلت 4878 حالة.

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