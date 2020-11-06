ألمانيا تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا

المصدر: د ب أ

سجلت ألمانيا لأول مرة أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الجمعة أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 21 ألفا و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 18 ألفا و681 حالة.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن 619 ألفا و89 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس.

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 11 ألفا و96 حالة وفاة، بزيادة قدرها 166 حالة مقارنة بأمس الخميس.

وأشار المعهد إلى أن نحو 402 ألف و500 شخص تعافوا من الإصابة حتى الآن.

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