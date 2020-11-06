إغلاق جزئي في الدنمارك بعد اكتشاف فيروس متحول

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم الخميس، عن إغلاق إقليمي يؤثر على نحو 280 ألف شخص في غرب الدنمارك، بعد اكتشاف شكل متحول من فيروس كورونا تبين أنه انتقل بين حيوانات المنك والبشر.

وقد تم نصح سكان سبع بلديات في شمال جوتلاند بالبقاء في مناطقهم حتى 3 ديسمبر المقبل.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدركسن في مؤتمر صحفي إن الإغلاق، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام، ضروري للسيطرة على الفيروس.

وحثت جميع السكان في البلديات السبع على الخضوع لاختبار فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى ذلك، نصحت السلطات العاملين بالعمل من المنزل، واقتصرت التجمعات العامة على 10 أشخاص على الأكثر.

واعتبارا من يوم السبت المقبل لن يُسمح إلا للمطاعم والحانات بتقديم الوجبات الجاهزة، كما سيتم إغلاق المتاحف والمكتبات وحمامات السباحة والصالات الرياضية.

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