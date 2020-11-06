إيطاليا تسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت إيطاليا عن أكثر من 34.500 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس، وهو أعلى معدل إصابة يومي في البلاد حتى الآن، فيما أبدى عدد من المسؤولين الإقليميين احتجاجهم الشديد، بسبب حظر التجول المقرر فرضه في جميع أنحاء البلاد والقواعد الأكثر صرامة المقررة للمناطق شديدة الخطورة، وذلك قبل يوم واحد من بدء سريان الإجراءات الجديدة.

ورفعت الحالات الجديدة، التي تم الإبلاغ عنها أمس، إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا إلى نحو 825 ألف شخص.

وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" بواقع 445 حالة، ليصل الإجمالي إلى نحو 40.200 حالة وفاة.

وصنفت الحكومة الإيطالية، أول من أمس، أربع من المناطق العشرين في إيطاليا، وهي لومبارديا وبيدمونت وفالي داوستا وكالابريا، بأنها مناطق حمراء، حيث يوجد بها أعداد كبيرة من الإصابات.

ووصف أتيليو فونتانا، زعيم لومبارديا، هذه الإجراءات بأنها "صفعة على وجه" منطقته، قائلاً إن تقييم الوضع في لومبارديا استند إلى بيانات قديمة في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الماضي، بينما الوضع الحالي أكثر تشجيعاً.

ويتعين على المحال التجارية في المناطق الحمراء أن تغلق أبوابها، باستثناء المتاجر التي تبيع الأغذية أو الأدوية أو غيرها من الضروريات، ويتعين على السكان البقاء في منازلهم ما لم يضطروا إلى الذهاب إلى العمل أو شراء الطعام أو القيام بمهمات عاجلة.

وإضافة إلى ذلك، من المقرر فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من اليوم، ما بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحاً.

كما تم التعبير عن الشكاوى في صقلية التي تم تصنيفها على أنها منطقة برتقالية، ما يعني أنها ستواجه قواعد أقل صرامة.

وعلى العكس من ذلك، اشتكت منطقة كامبانيا الجنوبية من تصنيفها بأنها صفراء، على الرغم من أن السياسيين كانوا يأملون في قواعد أكثر صرامة.

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