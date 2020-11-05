بريطانيا تبدأ إغلاقا جزئيا لمدة شهر

المصدر: د ب أ

بدأ صباح اليوم الخميس تطبيق إغلاق جزئي في إنجلترا، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا، الذي ينتشر سريعا.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالإجراءات، المماثلة لتلك التي تم إقرارها خلال الاغلاق الأول مطلع هذا العام، ولكنها ليست شاملة مثلها، حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وسوف تغلق المطاعم والمنشآت الثقافية ومراكز الرياضة ومنشآت الترفيه أبوابها، في حين سوف يستمر عمل المدارس والجامعات.

كما سوف تغلق محال التجزئة لمدة شهر، باستثنئاء السوبر ماركت ومتاجر البضائع الضرورية.

ولا يجوز للمواطنين مغادرة منازلهم إلا لأسباب تدعو لذلك- للذهاب العمل أو ممارسة الرياضة أو رعاية الأقارب.

ويشار إلى أن كل من اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية تضع قواعدها الخاصة لمكافحة الفيروس.

وكان قد تم وضع قطاع الصحة الوطني في انجلترا في حالة تأهب قصوى أمس الأربعاء، حيث يقول المسؤولون إنهم قلقون بشأن الضغط على الأنظمة الصحية في المستشفيات المكتظة بالمرضى.

وقد تم تسجيل 492 حالة وفاة بالفيروس أمس الأربعاء، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

وكان البرلمان قد صدق على إجراءات الاغلاق الجزئي أمس الأربعاء.

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