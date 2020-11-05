اليابان تعدم 330 ألف دجاجة بسبب أنفلونزا الطيور

المصدر: د ب أ

تستعد السلطات اليابانية لإعدام نحو 330 ألف دجاجة بمزرعة في غرب البلاد اليوم الخميس، بعد اكتشاف تفشي أنفلونزا الطيور بها.

وتبدأ عملية الإعدام في المزرعة التي تقع بمدينة ميتويو بعد أن أكدت حكومة مقاطعة كاجاوا، أول ظهور لأنفلونزا الطيور "إتش 5" في اليابان هذا الموسم.

وأبلغت المزرعة مسؤولي الحكومة المحلية أمس الأربعاء بعد العثور على عدد كبير من الدجاج النافق.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، خلال اجتماع بشأن تفشي المرض إن الحكومة المركزية "ستتخذ إجراءات كافية لمنع انتشار العدوى".

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