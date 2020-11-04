بولندا على بعد خطوة من الإغلاق الكامل

المصدر: د ب أ

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن بولندا ستطبق المزيد من القيود الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا اعتبارا من يوم السبت، وهي على بعد خطوة واحدة فقط من تنفيذ إغلاق كامل على مستوى البلاد.

وتتضمن الإجراءات انضمام الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و9 أعوام إلى زملائهم الأكبر سنا في المدارس الابتدائية وطلاب المدارس الثانوية، وسيحضرون الفصول الدراسية عبر الإنترنت.

وتتضمن أيضا إغلاق المتاجر في مراكز التسوق، باستثناء محلات البقالة والصيدليات والمتاجر التي تقدم خدمات، مع فتح ابواب الفنادق فقط أمام أولئك الذين يسافرون لأغراض العمل. وسيتم إغلاق المسارح ودور السينما والمعارض الفنية.

ويستمر العمل بالقيود المذكورة أعلاه على الأقل حتى 29 نوفمبر الجاري.

وقال مورافيسكى إنه إذا لم تنجح الإجراءات وازداد انتشار الوباء، فإن "الخطوة التالية ... هي حجر صحي في كل أنحاء البلاد وإغلاق كامل".

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