إصابة وزير خارجية المجر بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أصيب وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بفيروس كورونا خلال زيارة رسمية إلى تايلاند، حسبما نقلت وكالة الأنباء المجرية عن المتحدث باسمه.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم، بأن سيارتو، الذي وصل إلى تايلاند بعد إجراء مباحثات في كمبوديا، موجود في مستشفى في بانكوك بما يتماشى مع اللوائح المحلية، لكنه يخطط للعودة إلى بلاده، لأنه خالٍ من الأعراض، وسوف يخضع للعزل عند عودته إلى المجر.

وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد أعلن، أمس، تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا كان استبعدها تماماً حتى الأسبوع الماضي، وذلك عقب تسجيل أعداد قياسية من حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس.

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