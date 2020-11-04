تويتر وفيسبوك يعلقان حسابات تنشر محتوى عن الانتخابات الأمريكية

المصدر: رويترز

علق موقعا تويتر وفيسبوك اليوم الثلاثاء عددا من الحسابات الإخبارية يمينية الميول أنشئت في الآونة الأخيرة وتنشر معلومات عن التصويت في الانتخابات الأمريكية، وذلك لمخالفتها سياستهما العامة.

وقال موقع تويتر إنه تقرر تعليق الحسابات لانتهاكها سياسته التي تعارض "التنسيق" أو نشر محتوى متطابق في حين تبدي استقلالية أو تنخرط في سلوك آلي خفي آخر.

وأحد الحسابات التي تم تعليقها كان لديه أكثر من 78 ألف متابع على تويتر وذلك بعد إضافة ما يزيد عن عشرة آلاف في الأسبوع الأخير.

وحذر الحساب مرارا من اضطرابات مرتبطة بالانتخابات وسلط الضوء على مشكلات تتعلق بسلامة ومصداقية التصويت.

وأشار إلى مزاعم تزوير عن الديمقراطيين ولفت الانتباه إلى تجمعات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الانتخابية وخطاباته.

وذكرت صفحة على فيسبوك نفس الحساب أيضا وتم تعليقه عصر الثلاثاء. وامتنعت فيسبوك عن التعليق.

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