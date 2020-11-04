الناخبون الأمريكيون يختارون بين ترامب وبايدن لقيادة الأمة "المنقسمة"

المصدر: د ب أ

تجرى الانتخابات في الولايات المتحدة على قدم وساق، حيث يكافح الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز والبقاء بالبيت الأبيض لولاية ثانية، ضد الديمقراطي المخضرم جو بايدن .

ووصف العديد من الناخبين هذه الانتخابات بأنها الأكثر أهمية في حياتهم. وقال بي جيه ريفيرا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العاصمة واشنطن بأن "البلاد منقسمة حقا"، مضيفاً أن "الوقت قد حان للمشاركة".

مع تقدم بايدن باستمرار في استطلاعات الرأي بما في ذلك الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل بنسلفانيا، يكافح ترامب للاحتفاظ بمنصبه بعد أربع سنوات مضطربة في المنصب. والنتيجة بعيدة كل البعد عن الحسم.

وقال بايدن متحدثا من خلال مكبر صوت أمام حشد صغير من المؤيدين في بلدة سكرانتون، حيث قضى طفولته، إنه يأمل "في استعادة روح البلاد".

وأضاف بايدن: "نحن نختار الأمل بدلا من الخوف.. نختار الحقيقة بدلا من الأكاذيب.. نختار العلم بدلا من الخيال".

وتعهد بايدن في كلمته في فيلادلفيا بالسيطرة بشكل أفضل على جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 232 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لم يفكر بعد في خطاب الاعتراف بالهزيمة أو خطاب القبول"، وذلك خلال كلمة للعاملين في مقر حملته في أرلنجتون بولاية فيرجينيا اليوم.

وأضاف".. كما تعلم، الفوز سهل. الخسارة ليست سهلة أبدا، ليست كذلك بالنسبة لي".

وتابع ترامب أنه لن يعلن فوزه قبل أن تصبح نتيجة الانتخابات مؤكدة.

وصرح ترامب لبرنامج "فوكس آند فريندس"، ردا على سؤال حول الموعد الذي سيكون مستعدا فيه لإعلان فوزه بالانتخابات: "اعتقد أننا سنحقق النصر، لكن ذلك فقط عندما يكون هناك نصر. ليست هناك حاجة لممارسة ألاعيب".

وفي أحدث قضية بشأن حقوق التصويت، أمر قاض اتحادي دائرة البريد الأمريكية بإجراء عمليات مسح لمنشآت التعامل مع البريد في عدة ولايات متأرجحة لضمان عدم ترك أي بطاقات اقتراع بالصناديق.

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن ترامب يعتزم إقامة حفل في ليلة الانتخابات في البيت الأبيض، وقلص قائمة الضيوف من 400 إلى 250 ضيفا.

وتمت إحاطة مجمع البيت الأبيض بسياج أمني تحسبا لاحتجاجات محتملة.

وستبدأ النتائج في الظهور بعد السادسة مساء (2300 بتوقيت جرينتش)، عند إغلاق أول مراكز الاقتراع. وسيتولى إغلاق مراكز الاقتراع عبر ست مناطق زمنية في الولايات الخمسين المشاركة في الانتخابات، على أن يتم إغلاق المراكز في ألاسكا في النهاية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز