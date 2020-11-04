أمريكا تستعد للخروج رسميا من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ

المصدر: د ب أ

تستعد الولايات المتحدة للخروج رسميا من اتفاق باريس للمناخ المعني بمكافحة تغير المناخ غدا الأربعاء في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية.

ويصادف يوم الأربعاء مرور عام على إخطار إدارة الرئيس دونالد ترامب الأمم المتحدة بانسحاب الولايات المتحدة، لتبدأ عملية تستغرق عاما واحدا للخروج من الاتفاقية حسبما تقضي قواعد الاتفاقية.

وستكون بذلك الولايات المتحدة - أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بعد الصين - أول دولة تنسحب من الاتفاقية، التي وقعتها جميع الدول تقريبا في عام 2015.

وتضع هذه الخطوة إدارة ترامب على خلاف فعلي مع جميع حلفائها ومنافسيها الرئيسيين بشأن قضية تغير المناخ.

وكان ترامب من أشد المعارضين للاتفاقية، وتجاهل اللوائح البيئية، قائلا إنها تمنع الأعمال التجارية وتمنح الدول الأخرى ميزة، كما أعرب عن تشككه في علم تغير المناخ.

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