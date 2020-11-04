بايدن يدعو أنصاره إلى "اختيار الأمل بدلا من الخوف"

المصدر: د ب أ

دعا المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أنصاره إلى "اختيار الأمل بدلا من الخوف"، خلال جولة انتخابية أخيرة في بنسلفانيا التي تعد من الولايات المتأرجحة الرئيسية في السباق الانتخابي.

وقال بايدن: "نحن نختار الأمل بدلا من الخوف.. نختار الحقيقة بدلا من الأكاذيب.. نختار العلم بدلا من الخيال".

وتعهد بايدن في كلمته أمام حشد محدود في مدينة فيلادلفيا باستخدام مكبر صوت، بالسيطرة بشكل أفضل على جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 232 ألف شخص في الولايات المتحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز