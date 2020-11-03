إسبانيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زاد أمس الاثنين بواقع 55019 حالة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا مليونا و240 ألفا و697 حالة، لكن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز صرح بأن العدد الحقيقي أكثر من 3 ملايين على الأرجح، وفقا للدراسات والتقديرات.

وكانت إسبانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في محاولة للحد من الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.

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