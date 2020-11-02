بدء تطبيق قيود جديدة في بلجيكا لاحتواء كورونا

المصدر: د ب أ

يبدأ اليوم الاثنين في بلجيكا تطبيق إجراءات جديدة لاحتواء التفشي السريع لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تغلق جميع المحال التي لا تبيع البضائع الضرورية، على الرغم من أنها سوف تستمر في توصيل الطلبات للمنازل.

ويمكن للمتاجر الاستمرار في عملها، ولكن غير متاح لها تقديم بضائع غير ضرورية.

وقد أغلقت المطاعم والمقاهي منذ منتصف أكتوبر الماضي، وجرى فرض قيود على الخروج في الليل.

وفيما يتعلق بالاختلاط، يمكن للمواطنين التواصل مع شخص واحد فقط خارج منزلهم. والذين يعيشون بمفردهم يمكنهم التواصل مع شخصين.

ومن المقرر أن تبقى هذه الإجراءات حتى 13 ديسمبر المقبل، على الرغم من أنه سوف يتم مراجعة إغلاق المؤسسات التجارية في بداية الشهر المقبل.

وقد سجلت بلجيكا ما يقرب من 15 ألف و 600 حالة إصابة يوميا خلال الأسبوع الماضي، لتصبح واحدة من أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.

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