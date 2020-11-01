ألمانيا تسجل عدة حالات إصابة بأنفلونزا الطيور

المصدر: د ب أ

أكدت السلطات الألمانية تسجيل حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في ولايات مكلنبورج-فوربومرن وشليسفيج-هولشتاين وهامبورج، ودعت إلى تكثيف المراقبة على مزارع الدواجن، بحسب بيان لوزارة الزراعة.

وكان معهد الأبحاث الاتحادي لصحة الحيوان قد صنف في أكتوبر خطر الإصابة بانفلونزا الطيور في ألمانيا على أنه مرتفع، بالنظر إلى أن الطيور البرية تنقل الإنفلونزا عبر الحدود.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل حالات إصابة فردية فقط بالفيروس حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

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