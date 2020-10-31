احتجاجاً على افتتاحه.. نشطاء المناخ يعتلون سقف مطار برلين بالحبال

المصدر: د ب أ

اعتلى عدد من نشطاء حماية المناخ اليوم السبت مبنى مدخل مطار العاصمة الألمانية الجديد، ثم هبطوا من عليه باستخدام حبال.

وقام أحد النشطاء بفرد لافتة احتجاجية على واجهة المبنى تحمل عبارة: "أوقفوا الطائرات بدلا من إفساد المناخ". ونزل ناشط آخر من أعلى المبنى بحبل.

ولم تتدخل الشرطة مع هذين الناشطين، إلا أنها أوقفت اثنين آخرين صعدا إلى السقف أيضا بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، بحسب ما ذكره متحدث باسم الشرطة.

ويتزامن مع افتتاح المطار الجديد في برلين احتجاجات من قبل منظمات معنية بحماية البيئة ومبادرات لحماية المناخ، مثل "أيام الجمعة من أجل المستقبل". ونظم اتحاد "ابقوا على الأرض" مظاهرتين، إحداهما بالدراجات والثانية سيرا على الأقدام، انطلاقا من ميدان "لوفتبروكه" ومن مطار "شونفيلد" القديم

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