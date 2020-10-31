محكمة ألمانية تلغي شرط ارتداء الكمامة لمشاركين في مظاهرة

المصدر: د ب أ

ألغت المحكمة الإدارية في مدينة كارلسروه شرط ارتداء الكمامة بالنسبة لمشاركين في مظاهرة لحركة التفكير الجانبي من المقرر تنظيمها في المدينة التي تقع جنوب غربي ألمانيا اليوم السبت.

وأعلن متحدث باسم المحكمة مساء أمس الجمعة أن المحكمة قبلت الطلب المقدم من مُنَظِّمَة المظاهرة ضد الشرط المفروض من سلطات المدينة والذي يلزم بارتداء الكمامة.

وبموجب قرار المحكمة، صار المشاركون في المظاهرة غير ملزمين بهذا الشرط.

ورأت المحكمة أن التعليمات الصادرة عن سلطات المدينة الواقعة بولاية بادن-فورتمبرج، تعد تدخلا قويا بشكل زائد عن الحد في حرية التجمع، مشيرة إلى وجود وسيلة مناسبة لتقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا على نحو فعال من خلال الالتزام الثابت بمسافة تباعد لا تقل عن متر ونصف المتر.

وأضافت المحكمة أنها تتوقع الالتزام بمسافة التباعد وذلك من خلال " السمة الثابتة" للاحتجاج ونظرا لعدد المشاركين البالغ 500 شخص، وتابعت أن سلطات المدينة لديها إمكانيات لفرض شروط أخرى في غضون وقت قصير في حال لم يلتزم المشاركون بمسافة التباعد.

وذكرت المحكمة أن من الممكن الاعتراض على قرارها لدى المحكمة الإدارية في مدينة مانهايم.

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