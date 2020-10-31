قاضية توقف حظر "تيك توك" في أمريكا

المصدر: د ب أ

أصدرت قاضية، أمس، أمراً قضائياً أولياً لمنع الولايات المتحدة من الحظر الفعلي لتطبيق مشاركة الفيديو "تيك توك"، حيث أيدت ثلاثة مستخدمين للتطبيق رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ويندي بيتلستون إن الحظر، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر، "سيكون له تأثير الإغلاق داخل الولايات المتحدة، حيث إنه منصة للنشاط التعبيري يستخدمه ما يقرب من 700 مليون شخص على مستوى العالم".

وأرجعت بيتلستون قرارها إلى استخدام المدعين للمنصة لتحقيق دخل والحصول على فرص مهنية.

وتم رفع الدعوى من جانب ثلاثة من المستخدمين المؤثرين على تطبيق "تيك توك"، ولديهم أكثر من مليون متابع، ويستخدمون التطبيق للتفاعل معهم.

ويوقف قرار الجمعة أمراً أصدرته وزارة التجارة بمنع الشركات الأمريكية من استضافة بيانات "تيك توك".

يُذكر أن قرار محكمة بنسلفانيا هو ثاني أمر محكمة يوقف جهود إدارة ترامب بحظر التطبيق.

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