زواج أميرة مملكة بوتان

المصدر: د ب أ

تزوجت الأميرة يوفيلما تشودن وانجتشوك، أميرة مملكة بوتان الصغيرة الواقعة على جبال الهيمالايا.

وأعلنت العائلة المالكة أن الأميرة (27 عاماً) تزوجت داشو ثينلاي نوربو، وهو أكبر منها بعام واحد، في حفل أقيم يوم الخميس في القصر الملكي الرئيس.

والعروس هي الأخت غير الشقيقة للملك الحالي جيجمي خيسار نامجيل وانجتشوك، في حين أن زوجها هو الأخ الأصغر للملكة الحالية جيتسون بيما.

ودرست الأميرة يوفيلما تشودين وانجتشوك علم الاجتماع في الولايات المتحدة، وهي رئيسة اللجنة البارالمبية في بوتان، ودرس زوجها في الهند، وتدرب كطيار، ويعمل في شركة الطيران البوتانية "دراك إير".

يُذكر أن عائلة وانجتشوك تحكم بوتان منذ أكثر من 100 عام، وهي تحظى باحترام كبير في الدولة الحبيسة بين الهند والصين.

وتنازل والد الأميرة عن العرش عام 2008، ومهَّد الطريق للديمقراطية، ومنذ ذلك الحين أصبحت بوتان ملكية دستورية.

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