أرمينيا وأذربيجان تتفقان على نزع فتيل أزمة ناغورني قره باغ

المصدر: رويترز

أفاد بيان مشترك صادر عن قوى كبرى، أمس، بأن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان اتفقا على مجموعة من الخطوات العاجلة لحل الصراع بينهما في إقليم ناغورني قره باغ بعد عقد محادثات.

وتسببت معارك مستمرة منذ أكثر من شهر في مقتل المئات.

وقال البيان الصادر عن مبعوثين من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة إن الوزيرين اجتمعا في جنيف، واتفقا على عدم الاستهداف العمدي للمدنيين، وبدء عملية لتبادل الجثث في أرض المعركة، وتقديم قوائم بالأسرى والمعتقلين خلال أسبوع بهدف تبادلهم.

وأشار البيان إلى أن الدولتين ستتواصلان من أجل مناقشة قضايا "متعلقة بآليات محتملة للتحقق من وقف إطلاق النار".

وفشلت ثلاث هدنات من قبل في وقف المعارك التي نشبت أخيراً بسبب النزاع على إقليم ناغورني قره باغ.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز