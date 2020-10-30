تمديد حالة الطوارئ في التشيك بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

مدد البرلمان التشيكي اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى 20 نوفمبر المقبل، حيث صوت 86 نائباً لصالح هذا الإجراء فيما عارضه 11 نائباً.

وكانت حكومة الأقلية برئاسة رئيس الوزراء أندريه بابيس قد دفعت إلى تمديد حالة الطوارئ المعمول بها منذ بداية أكتوبر الجاري إلى 3 ديسمبر المقبل، لكنها لم تتمكن من تجاوزها.

وتعاني الجمهورية التشيكية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.7 مليون نسمة، من كونها من أعلى الدول في القارة الأوروبية من حيث سرعة معدلات الإصابة بالفيروس المميت.

وبموجب حالة الطوارئ، هناك قيود واسعة النطاق على الخروج إلى الأماكن العامة فضلاً عن حظر التجول ليلاً. وتم حالياً، إغلاق المطاعم والمدارس، فضلا عن العديد من الشركات.

وسجلت السلطات 13051 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة اليوم الجمعة، مع ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس الفتاك منذ بدء الجائحة إلى 2862 شخصاً.

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