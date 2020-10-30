للمرة الأولى.. هولندا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

سجلت هولندا أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون 24 ساعة للمرة الأولى اليوم الجمعة، على الرغم من أن السلطات أرجعت جزئياً هذا العدد الكبير إلى مسائل فنية.

وسجل المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة 11 ألف و141 حالة جديدة، بزيادة قدرها 865 حالة عن اليوم السابق، بيد أنه بسبب خلل فنى يوم الاربعاء ، تم احصاء التقارير الآن فقط ، وفقا لما ذكرته السلطات التي أضافت أنه يجرى حاليا أيضا فحص المزيد من الأشخاص للكشف عن الفيروس الفتاك.

وفي الإجمالي ، سجلت هولندا أكثر من 330 ألف حالة إصابة مؤكدة حتى الآن وقرابة 7 آلاف و350 حالة وفاة بسبب الفيروس الفتاك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز