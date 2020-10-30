اجتماع لوزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في جنيف

المصدر: رويترز

وصل وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان إلى جنيف اليوم الجمعة لإجراء محادثات لإنهاء الصراع حول ناجورنو قرة باغ، حيث أودى القتال الدائر منذ أكثر من شهر بحياة المئات.

وقال دبلوماسيون في المدينة السويسرية لرويترز إن من المقرر أن يجتمع الوزيران مع مبعوثين من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وهي الدول التي تشارك في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكلفة بتسوية الصراع الذي تصاعد في الأيام الماضية.

وأكدت وزارتا الخارجية في أرمينيا وأذربيجان وصول الوزيرين إلى جنيف.

ودعت جماعات حقوق الإنسان إلى الكف فورا عن استخدام الأسلحة المحظورة بعد تأكيد استخدام أرمينيا ذخائر عنقودية في هجوم على مدينة بَرَدعه بأذربيجان.

وأثار أعنف قتال في جنوب القوقاز منذ أكثر من 25 عاما مخاوف من اندلاع حرب أوسع قد تنجر إليها روسيا وتركيا وهي حليفة لأذربيجان. كما أنه يشكل تهديدا لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز من أذربيجان إلى الأسواق العالمية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إن تركيا، التي طالبت بدور أكبر، يجب أن تكون ضمن الدول المشاركة في المحادثات الرامية لوقف القتال.

واستمر قتال متقطع اليوم الجمعة، وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن مواقع عسكرية وتجمعات سكنية في مناطق أغديري وخوجاوند وقوبادلي تعرضت للقصف خلال الليل.

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