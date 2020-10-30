بريطانيا تقترب من حاجز المليون إصابة بكورونا

المصدر: د ب أ

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 968 ألفا و456 حالة حتى صباح اليوم الجمعة، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 46 ألفا و45 حالة.

وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 2799 شخص من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة قبل حوالي 39 أسبوعا.

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