أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم الجمعة تسجيل 48648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 8.09 مليون.

والهند لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت حوالي تسعة ملايين حالة.

ويتراجع عدد الإصابات في الهند منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر أيلول، لكن خبراء يحذرون من أن الأرقام قد ترتفع مرة أخرى خلال موسم المهرجانات الذي يستمر حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات زاد 563 ليرتفع الإجمالي إلى 121090 حالة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز