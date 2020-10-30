أمريكا تتخطّى للمرّة الأولى عتبة الـ 90 ألف إصابة يومية بكورونا

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و834 ألفا و393 حالة، بزيادة 81599 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 227045 بعد أن أودى المرض بحياة 1060 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم أول أمس الأربعاء، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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