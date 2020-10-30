العالم يندد بهجوم نيس

المصدر: أ ف ب

توالت التنديدات الدولية بالاعتداء الذي أدى أمس الخميس إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في كنيسة نوتردام في نيس جنوب فرنسا، والذي فتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقا فيه.

في ما يلي أبرز ردود الفعل:

الولايات المتحدة: أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس عن تضامنه مع فرنسا، مندداً بـ"اعتداءات إرهابية" مرفوضة.

وكتب ترامب في تغريدة "قلوبنا مع شعب فرنسا. أمريكا تقف مع أقدم حليف لنا في هذه المعركة". وأضاف "يجب أن تنتهي فوراً هذه الاعتداءات الإرهابية المتطرفة"، معتبراً أنه "لم يعد بإمكان أية دولة، سواء كانت فرنسا أو غيرها، أن تتسامح معها!".

الأمم المتحدة: دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة الاعتداء المقيت"، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك من نيويورك.

وقال المتحدث في مؤتمر صحافي يومي إن غوتيريش "يجدد التأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة فرنسا" في هذه المحنة.

الاتحاد الأوروبي: دان قادة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس الاعتداء وحضوا العالم على "العمل باتّجاه الحوار وتحقيق التفاهم بين المجتمعات والأديان عوضا عن الانقسام".

وأعرب القادة الـ27 في البيان الصادر عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن تضامنهم مع فرنسا .

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قالت في تغريدة "أدين الاعتداء البغيض والوحشي الذي وقع (...) في نيس وأقف مع فرنسا بكل قلبي".

ودعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي الأوروبيين إلى "الاتحاد ضد العنف وضد الذين يسعون إلى التحريض ونشر الكراهية".

الفاتيكان: صلى البابا فرنسيس من أجل الضحايا في وقت قال الفاتيكان إنه "لا يمكن إطلاقا القبول بالإرهاب والعنف".

وأفاد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني أن "اعتداء اليوم زرع الموت في مكان للحب والسلوان. البابا مطلع على الوضع وعلى تواصل مع المجتمع الكاثوليكي المفجوع".

وحض الحبر الأعظم الشعب الفرنسي "للوقوف صفا واحدا لمواجهة الشر بالخير".

السعودية: أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي".

وأكدت "رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة".

مصر: أعلنت وزارة الخارجية المصرية "وقوفها مع (...) فرنسا في مواجهة هذا الحادث البغيض".

كما ندد إمام الأزهر أحمد الطيب بالاعتداء الذي يعكس "أعمالا إرهابية بغيضة" تتنافى "وتعاليم الإسلام".

مؤتمر أساقفة فرنسا: رأى مؤتمر أساقفة فرنسا أنّ الهجوم عمل "لا يوصف"، وأعرب عن أمله في "ألا يصبح المسيحيون هدفا للقتل".

وقال الأب هوغ دي ووليمون المتحدث باسم المركز "تأثرنا للغاية وصدمنا بهذا النوع من الأعمال التي لا توصف"، بعد الهجوم الذي وقع في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا.

وأضاف أن "هناك حاجة ملحة لمكافحة هذه الآفة التي هي الإرهاب، بالضرورة الملحة نفسها لبناء أخوة في بلدنا بطريقة ملموسة".

ألمانيا: أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقوف ألمانيا إلى جانب فرنسا بعد الهجوم "الوحشي". وقالت في تغريدة نشرها المتحدث باسمها شتيفان زايبرت "أشعر بصدمة كبيرة إزاء عمليات القتل الوحشية في الكنيسة في نيس. أفكاري مع أقارب القتلى والجرحى. ألمانيا تقف مع فرنسا في هذا الوقت الصعب".

إيطاليا: دان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "الهجوم الشائن" مؤكدا أنه "لن يزعزع الجبهة الموحدة للدفاع عن قيم الحرية والسلام". وأضاف في تغريدة "قناعاتنا أقوى من التعصب والكراهية والإرهاب".

إسبانيا: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "نواصل الدفاع عن الحرية وقيمنا الديمقراطية والسلم وأمن مواطنينا. نقف في صف واحد ضد الإرهاب والكراهية".

بريطانيا: تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جوسنون بالوقوف إلى جانب فرنسا في حربها ضد التطرف.

وقال في تغريدة باللغتين الانجليزية والفرنسية "أشعر بالفزع حيال سماعي الأنباء الواردة من نيس هذا الصباح بشأن هجوم همجي على كنيسة نوتردام".

وأضاف "نتضامن مع الضحايا وعائلاتهم وتقف المملكة المتحدة بثبات مع فرنسا ضد الإرهاب وعدم التسامح".

تونس: أعربت وزارة الخارجية التونسية عن إدانتها "الحادثة الإرهابية".

وأضافت في بيان "إذ تؤكد تونس رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب (...) تحذر من مغبة المضي قدما في التوظيف الأيديولوجي والسياسي للمقدسات والأديان وربطها بالإرهاب". ودعت الى "ضرورة إبعاد الدين عن هذه الآفة".

لبنان: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون "وقوف لبنان إلى جانب فرنسا في هذه المحنة المستجدة"، فيما غرّد رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة جديدة سعد الحريري "جميع المسلمين مدعوون لنبذ هذا العمل المجرم الذي لا يمت للإسلام ولا للنبي (...) بأية صلة".

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