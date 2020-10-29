تأييد حكم بالسجن 17 عاماً على الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق لي ميونج -باك

المصدر: د ب أ

أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما بالسجن 17 عاما بحق الرئيس الأسبق لي ميونج-باك بتهمة اختلاس أموال شركة والحصول على رشاوى من شركات منها مجموعة سامسونغ للإلكترونيات.

وأفادت المحكمة العليا اليوم الخميس بأنها أقرت تأييد الحكم الأصلي الذي يقضي بالسجن لمدة 17 عاما وفرض 13 مليار وون كغرامة مالية مع إلزامه بسداد مبلغ 78ر5 مليار وون في محاكمة استئنافية بتهمة استلام الرشاوى بموجب قانون العقوبات المشددة الخاصة بجرائم محددة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ورفضت المحكمة دعوته للطعن على قرار المحكمة السابقة لإلغاء إطلاق سراحه بكفالة.

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