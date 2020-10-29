إصابات كورونا في العالم تتجاوز 44.16 مليون والوفيات مليون و169176

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 44.16 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و169176 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق     إجمالي الوفيات    عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة         226804                 8812255 

الهند                          120010                 7990322

البرازيل                      157946                5439641

روسيا                         26935                 1563976

فرنسا                         35541                 1198695

إسبانيا                      35298                  1116738

الأرجنتين                  29730                  1116609   

كولومبيا                  30565                  1033218

المملكة المتحدة      45415                  948022

المكسيك               89814                  901268. 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها        عدد الوفيات         عدد الإصابات

16 - العراق                10770              463951       

24-  السعودية           5348                346047

32- المغرب              3373                 199745

42 - الكويت             763                  123906

43 - عمان               1208                 114434

46 - مصر               6222                 106877.

كلمات دالة:
  • الصين،
  • رويترز،
  • فيروس كورونا،
  • الولايات المتحدة
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