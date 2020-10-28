إصابة رئيس البرلمان الإيراني بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف إصابته بفيروس كورونا.

وكتب قاليباف الیوم الأربعاء، في تغريدة على موقع تويتر :"بعد إصابة أحد زملائي بفيروس كورونا خضعت للفحص الطبي وكانت نتيجة الفحص إيجابية وأظهرت إصابتي بفيروس كورونا".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"دخلت الحجر الصحي لتلقي العلاج، ورغم ذلك سأتابع واجباتي".

وتشهد إيران منذ فترة تسجيل مستويات قياسية مرتفعة لإصابات كورونا.

ووصل إجمالي الحالات المسجلة بها إلى 581 ألف حالة إصابة وأكثر من 33 ألف حالة وفاة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

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