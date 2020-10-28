قرار جديد من ترامب بشأن اللاجئين المسموح لهم بدخول أمريكا

المصدر: د ب أ

قلص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدد اللاجئين الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة خلال العام المالي الحالي، إلى مستوى قياسي عند 15 ألفا.

وأضاف ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء أن هذا الرقم يضم ستة آلاف مكان غير مستخدم من العام المالي السابق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتحدد سياسة ترامب الحدد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يمكن استقبالهم من العراق بواقع أربعة آلاف، ومن كل من السلفادور وجواتيمالا وهندروس بألف.

أما العشرة آلاف المتبقية، فهي مخصصة للأشخاص الذين يخشون الاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية أو أنشطتهم السياسية أو الذين يتم إحالتهم إلى برنامج قبول اللاجئين الخاص بالولايات المتحدة.

كما ينص البيان على أن "الأشخاص من مناطق معينة عالية المخاطر بسبب وجود إرهابيين بها أو سيطرتهم عليها، وبينها الصومال وسوريا واليمن، لا يتعين قبولهم كلاجئين، باستثناء هؤلاء اللاجئين الذين يتم قبولهم لاعتبارات إنسانية خاصة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الخفض سيحدث في وقت سابق الشهر الجاري، وقالت إنه من الضروري "إعطاء أولوية لسلامة وسعادة الأمريكيين، لاسيما في ضوء جائحة وباء كوفيد-19".

يشار إلى أن العدد الذي أعلنه الرئيس الأمريكي اليوم هو الأقل منذ بدء برنامج اللاجئين الأمريكي في عام 1980. وكان الحد السابق في العام المالي الماضي 18 ألفا.

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