أكثر من 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية

المصدر: رويترز

أدلى أكثر من 70 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال على انتخابات عام 2016 مع بقاء أسبوع واحد حتى يوم الانتخابات، وفقًا لإحصاء قدمه، الثلاثاء، "مشروع الانتخابات الأمريكية" وهي قاعدة بيانات متخصصة بنشر المعلومات المتعلقة بالانتخابات الأمريكية .

وتعد هذه الحصيلة، التي تظهر وتيرة قياسية قد تؤدي إلى أعلى نسبة مشاركة للناخبين من حيث النسبة المئوية في أكثر من قرن، أحدث علامة على الاهتمام الشديد بالمنافسة بين الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، والمنافس الديمقراطي، جو بايدن.

كما تسلط هذه المشاركة القوية، الضوء على رغبة الناخبين في تقليل خطر تعرضهم لفيروس كورونا المستجد مع اقتراب عودة الوباء في موجة الشتاء المرتقبة.

ويتمتع الديمقراطيون بميزة كبيرة في التصويت المبكر بسبب اعتناقهم لفكرة الاقتراع الآمن عبر البريد، والذي كان الجمهوريون يدلون به تاريخيا بأعداد كبيرة، لكنهم تجنبوا ذلك استجابة لمخاوف الرئيس دونالد ترامب، الذي يقول إن النظام الانتخابي عرضة لعمليات احتيال واسعة النطاق.

وبشكل عام، يتمتع الديمقراطيون بميزة اثنين إلى واحد تقريبًا في أرقام التصويت المبكر. ومع ذلك، فقد قام الجمهوريون في الأسابيع الأخيرة بتضييق الفجوة في التصويت الشخصي المبكر، حسب البيانات.

ودفع المستوى العالي للتصويت المبكر، مايكل ماكدونالد، الأستاذ بجامعة فلوريدا الذي يدير "مشروع الانتخابات الأمريكية"، إلى توقع إقبال قياسي للناخبين الأمريكيين بنحو 150 مليونًا، يمثلون 65 في المئة من المؤهلين للتصويت، وهو أعلى معدل منذ عام 1908.

وأظهرت البيانات أن الناخبين الأميركيين أدلوا بالفعل بأصوات مبكرة خلال هذه الحملة الرئاسية أكثر بكثير مما فعلوا في عام 2016 بأكمله، عندما تجاوزوا 47 مليون في وقت سابق من هذا الشهر.

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