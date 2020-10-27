ترامب: أنا الفائز وفق استطلاعات الرأي الحقيقية

المصدر: د ب أ

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، على الرغم من استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب على "تويتر"، وسط موجة من المنشورات: "تقول استطلاعات الرأي الحقيقية الآن إنني أفوز! أكبر تجمعات (وأكثرها إثارة) على الإطلاق".

وانتقد الرئيس كثيراً أرقام الاستطلاعات العامة ووصفها بأنها وهمية، بعد أن فشلت في التنبؤ بفوزه في الانتخابات الماضية عام 2016.

وفي تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة أمس، زعم ترامب مجدداً أن استطلاعات الرأي تشير إلى فوزه، وأن وسائل الإعلام كانت تتكتم على هذه المعلومات.

وقبل أسبوع من الانتخابات، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن ترامب يتخلف عن بايدن في العديد من الولايات المتأرجحة، بينما يبدو السباق أكثر حدة في بعض مناطق البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز