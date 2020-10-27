روسيا تفرض إغلاقا ليليا على المطاعم للسيطرة على كورونا

المصدر: د ب أ

أصدرت الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء أوامر للحانات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد بإغلاق أبوابها من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، في مسعى للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لمرسوم تم نشره على الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة الاتحادية، فقد أصبح ارتداء الكمامات الطبية إلزاميا في كافة الأماكن العامة المزدحمة، وكذلك في جميع وسائل النقل العام وسيارات الأجرة والمصاعد.

وأوضح المرسوم أن فرض التدابير الجديدة يأتي "في ظل التفشي العالمي المستمر لفيروس كورونا".

ويدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الالتزام بالاحتياطات، إلا أنه يستبعد فرض تدابير أكثر صرامة، مثل فرض إغلاق آخر على غرار الذي سبق فرضه وتسبب في إلحاق أضرار واسعة بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 320 حالة وفاة و 16550 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أن هذه هي أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا يتم تسجيلها في روسيا.

وتجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون و547 ألف إصابة. فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 26589 حالة، وارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و159 ألفا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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